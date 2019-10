Zwischen Anstehen und Einläuten

Als Rollerhof-Wirt Peter Sattler am Samstagmorgen seine Arbeit im Bistro aufnahm, konnte er gleich mehrere Coffee to go verkaufen. «Es kamen Leute, die sich während des Anstehens vor dem Riesenrad etwas gönnen wollen», sagt er lachend. Denn das Bistro des Rollerhofs liegt auf dem Münsterplatz, unmittelbar neben dem Riesenrad, das am ersten Messetag die Scharen anzieht. Die ersten Leute standen bereits um 10.30 Uhr an.