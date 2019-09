Zwischen Anhänger und Triebwagen

Damals, vor ungefähr zweihundert Jahren, als die Trams noch einen Triebwagen und Anhänger hatten, die Mechanik ächzte und stöhnte und das Quietschen in den Kurven die Anwohner aus dem Schlaf riss, zu dieser Zeit also standen Angela und ich – eine kleine, sehr humorvolle Italienerin, mit der ich den Schulweg ins Luftmattschulhaus teilte – stets ganz hinten im Triebwagen, lehnten uns gegen die schräge Abdeckung, durch deren eingesetzte Glasscheibe man dicke rote, grüne und blaue Knöpfe sowie einen metallenen Hebel sehen konnte. Selbstverständlich beobachteten wir die Mitfahrenden, mäkelten an deren Kleidung herum, beurteilten die Haarschnitte, amüsierten uns über unpassende Schuhe und erfanden Geschichten zu den Menschen. So, wie das Teens auch heute noch, ­zweihundert Jahre später, tun.