Zweiter Versuch für Krankenkassen-Abzug

Stichwort Herzstück

Konkret bedeutet dies: Der Kanton soll dafür sorgen, dass Firmen nach Basel kommen und bereits ansässige nicht wegziehen, wie etwa die Selmoni AG. Das Elektrotechnikunternehmen, das seit über 50 Jahren im St. Alban ansässig ist, verlegt seinen Sitz ins Baselbiet nach Münchenstein, weil es in der Stadt nicht expandieren kann. Die ­Regierung ziehe eben den Wohnraum der Arealentwicklung vor, sagt Herter. Zudem sei Basel-Stadt Spitzenreiter in gewissen Bereichen der Immobiliensteuern.

Damit sich Unternehmen und deren Mitarbeiter in Basel wohlfühlen, brauche es auch ein funktionierendes Verkehrskonzept – Stichwort Herzstück. Mit einer ­S-Bahn, die nicht wie «die grüne Luxusvariante alle paar Hundert Meter hält». Apropos BVB: Die CVP empfiehlt hier eine Fusion oder zumindest eine enge Zusammenarbeit mit der «viel innovativeren» BLT. Überhaupt soll der Kanton prüfen, ob in gewissen Bereichen Kooperationen oder Auslagerungen möglich seien. Für einen schlankeren Staat – nach dem Vorbild der meisten privaten Unternehmen in Basel.