Zwei Verletzte bei versuchtem Raub in Basel

Am Freitagmorgen wurden in der Falknerstrasse bei der Hauptpost gegen 2.20 Uhr eine 36- und eine 44-jährige Frau angegriffen. Die zwei Opfer liefen vom Barfüsserplatz her auf der Falknerstrasse, als ein ihnen entgegenkommender 20-jähriger Mann die eine am Rucksack packte und diesen zu klauen versuchte.