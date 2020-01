Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Velo und Motorrad in Basel

Der Unfall ereignete sich um 11.30 Uhr bei der Einmündung der Bernoullistrasse in die Mittlere Strasse bei der Universitätsbibliothek. Die Verunfallten wurden laut Polizeiangaben «erheblich» verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden, wie die Basler Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Zudem entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 2500 Franken. Die Polizei sucht Zeugen.