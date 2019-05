Zwängen als Teil von Machtpolitik

Jetzt also nehmen die Baufreunde einen neuen Anlauf, der ziemlich orchestriert wirkt: Statt dass die Behörden selber ihr Lieblingsprojekt wieder ins Spiel bringen, tun das Getreue, und die Regierung ist – welch Wunder – noch so sehr bereit, darauf einzutreten. Das Demokratieverständnis der Basel-Ost-Befürworter ist bemerkenswert und erinnert an das Spielen mit Knetmasse. Statt eine Niederlage zu akzeptieren, wird nun einfach trotzig weitergemacht, alles gedreht und neu geformt, bis es als etwas Neues daherkommt, auch wenn es sich immer noch um die gleiche Knete handelt.

Das hat direkte Auswirkungen auf den Naturraum am Rheinbord, der unter Naturschutz steht.

Auch die Schizophrenie des basel-städtischen Naturschutzes kommt wieder mal bestens zum Vorschein. Wenn in diesem Gebiet Wohntürme stehen, mindestens zweitausend mehr Einwohner leben und die heutige Grenzacherstrasse zu einer Wohlfühlroute für Velofahrer und Fussgänger wird, hat das direkte Auswirkungen auf den Naturraum am Rheinbord, der übrigens unter Naturschutz steht.

Die Partymeile, die heute fast von der Johanniterbrücke bis zum Tinguely-Museum reicht, würde sich ausdehnen. Für die Tiere und Pflanzen in diesem Gebiet wird das nicht positiv sein. Doch das scheint die Regierung nicht sonderlich zu interessieren.