Zurück bleibt ein ungutes Gefühl

Kein anderes eingeschlepptes Insekt zog in jüngster Vergangenheit mehr Aufmerksamkeit auf sich als der Asiatische Laubholzbockkäfer, kurz ALB. Spuren des aus Ostasien stammenden Käfers versetzten 2012 die Region in Alarmbereitschaft. In Weil am Rhein und im Hafen von Birsfelden fanden Experten eine ALB-Larve und Eier. «Da es in den vergangenen vier Jahren keine neuen Hinweise auf ein Auftreten des ALB in Weil am Rhein und Grenzach gab, wurde nun auch in Basel die vorgeschriebene Überwachung abgeschlossen», sagt Stephan Ramin vom Kantonalen Pflanzenschutzdienst Basel-Stadt. Dieser Schritt sei in Absprache mit den Verantwortlichen in Deutschland und Frankreich erfolgt.