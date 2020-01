Zum Jubiläum flattern die Fähnchen im Wind

Die erste elektrische Linie war übrigens die Nummer eins. Sie fuhr vom Centralbahnhof aus über die Mittlere Brücke zum alten Badischen Bahnhof, berichtet Sonja Körkel, Mediensprecherin der BVB.

Aus der Stadt verbannen

In diesen 125 Jahren hat sich viel bei den BVB verändert. In den 50er-Jahren sind Trolley­busse aufgrund von Brennstoffmangel eingeführt worden, Automobilverbände versuchten die Strassenbahnen von den Schienen zu verbannen, und Politiker starteten eine Initiative, die den Tramverkehr gratis machen sollte. Kurz davor, im Frühjahr 1947 ereignete sich am Aeschenplatz der schwerste Unfall, den es je in der Geschichte der BVB gab. Das Unfalltram der Linie 4 verfügte über keinen Tachometer und fuhr mit voller Geschwindigkeit vom Centralbahnhof kommend in die Kurve am ­Aeschenplatz, entgleiste und kollidierte mit der Linie 5. Sechs Personen starben und 50 weitere verletzten sich zum Teil schwer.

Anfangs war es übrigens sehr ungewöhnlich, dass Frauen bei den BVB arbeiten konnten. Vorerst waren sie auch nur als Billeteusen tätig, bis dieser Beruf abgeschafft und 1967 Billettautomaten aufgestellt wurden. Als Wagenführerinnen haben die BVB Frauen jedoch erst zwanzig Jahre später eingestellt.

Basel und seine Agglomeration waren schon seit dem Beginn der Basler Strassenbahnen sehr gut vernetzt. Doch nach der Jahrhundertwende 2000 haben die BVB das Netz nochmals stark aus­geweitet. Die Linie 38 führt von Grenzach-Wyhlen nach Allschwil, die Linie 8 nach Weil am Rhein und die Linie 3 nach Saint-Louis, wodurch die BVB das Strassenbahnnetz Basel zum einzigen trinationalen Netz der Welt erweiterte.

Weitere Ausbauten des Netzes sind momentan in Allschwil, im Bachgraben, im Klybeckquartier, am Claragraben und Petersgraben geplant.

Autonom Fahren

Seit dem Beginn der Basler Strassenbahnen sind schon viele Fahrzeugtypen durch Basel gefahren, unter anderem auch die noch heute berühmte «Dante Schuggi» oder der Oldtimerbus Nr. 2. Seit im Jahr 2018 die BVB einige Drämmli durch die Flexitys ersetzten, haben sie eine der modernsten Flotten in Europa, wie Körkel sagt.