Zu gefährlich: Tram fährt abends nicht mehr nach Saint-Louis

Keine Ersatzbusse

Ersatzbusse wird es nicht geben. «Wir erwarten von den zuständigen französischen Behörden nun endlich griffige und nachhaltige Massnahmen, damit ein sicherer Betrieb dieses Abschnitts wieder möglich ist», sagt Bruno Stehrenberger, Leiter Verkehr der BVB.

Auswirkungen auf den Fahrplan der betroffenen Tramlinie auf Schweizer Boden habe die Massnahme nicht. Die BVB empfiehlt Fahrgästen mit Ziel Gare de Saint-Louis, alternativ die Buslinie 604 von Distribus ab Schifflände zu nutzen.

Auf der Linie 3 kämpfen die BVB mit verschiedenen Sorgen. Unter anderem ist die Zahl der Schwarzfahrer auf dem französischen Teil der Linie doppelt so hoch wie auf dem Schweizer Streckenabschnitt. Vier Prozent aller kontrollierter Fahrgäste sind ohne gültiges Ticket unterwegs. Auf den Abschnitten in der Schweiz liegt die sogenannte Schwarzfahrerquote bei rund zwei Prozent, auf dem Streckenteil im Baselbiet, das vom Verkehrsunternehmen Baselland Transport (BLT) unterhalten wird, liegt die Quote bei knapp 1,8 Prozent.

Teures Projekt

Der Bau der Tramverlängerung war von Beginn an umstritten. Das Projekt kostete mitsamt der in Saint-Louis gebauten Park+Ride-Anlage rund 91 Millionen Franken. Davon entfielen 30 Millionen auf den Abschnitt in der Schweiz und 61 Millionen auf denjenigen in Frankreich.

Verkehrspolitiker aus der Region unterstützen den Entscheid der BVB, die Tramlinie 3 abends aus Sicherheitsgründen einzustellen. Sie nehmen den französischen Staat in die Pflicht.

Für die BVB bedeutet die Einstellung des Betriebs Mindereinnahmen. Dem Transportunternehmen entgehen dadurch Fahrgasteinnahmen. Die Sicherheit der Fahrgäste und des Personals habe Priorität, sagt Schmid. «Und man muss ehrlich sein. Es ist nicht so, dass die Trams um diese Uhrzeit mit Fahrgästen vollgestopft waren.»

Nun macht sich bei den BVB Resignation breit. «Die Geschichte läuft schon über längere Zeit. Wir waren von Anfang an und mehrfach mit den französischen Behörden im Gespräch». Passiert ist offenbar nichts. «Sie haben offensichtlich zu wenig unternommen, sonst wären wir nun nicht an diesem Punkt», sagt Schmid.