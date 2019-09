Zu Unrecht im Visier

Über das Unrecht, das Behörden und Ämter Hans Simon angetan haben, müssen nicht mehr all zu viele Worte verloren werden. Als seine Ex-Partnerin als Retourkutsche Hans Simon bezichtigte, sich an seiner Tochter vergriffen zu haben, gingen die Behörden einseitig gegen den Mann vor. Mit Erreichen der Volljährigkeit gab seine Tochter am Fernsehen einen intimen Einblick in ihr zerrissenes Leben: wie sie lügen und den Vater beschuldigen mussten und wie die Behörden ihre als Primarschülerin verzweifelt verfassten Briefe ignorierten, die doch Licht in die Sache gebracht hätten, und wie der Vater mit seinen Eingaben konsequent auflief. Die Schuld­gefühle aus der Kindheit müssen heute wegtherapiert werden, und bei Simon sind die Schamgefühle so gross wie die Folgekosten.