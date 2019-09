Zolli-Wölfe wurden eingeschläfert

Der Basler Zolli musste die beiden Wölfe einschläfern. Dies berichtet «Prime News» am Dienstag. Der Entscheid, die altersschwachen Tiere zu erlösen, habe man in den letzten Tagen aufgrund von Beobachtungen der Tiere gefällt, sagt Zolli-Sprecherin Tanja Dietrich gegenüber dem Basler Onlineportal. Die Tiere wurden am 13. August, respektive am 3. September eingeschläfert. Sie lebten zuvor 14 Jahre im Basler Zolli, wo sie auch geboren wurden.