Zigaretten bitte auf den Boden werfen

Die Stadtreinigung testet in den nächsten Monaten im Rahmen eines Pilotversuchs zwei sogenannte Bodenaschenbecher. Es handelt sich um siebartige Behälter aus verzinktem Stahl. Sie sind rund zehn Zentimeter tief in den Asphalt der Haltekante eingelassen und unauffällig. Auffälliger ist der orange-blaue Bodenaufkleber, der auf die kuriose Neuerung hinweist.

Er signalisiert, dass man bei Gebrauch der Entsorgungs­boxen die Busse in Höhe von 80 Franken spart, die droht, wenn man Raucherwaren auf den Boden schmeisst. Gebüsst wird man natürlich nur dann nicht, wenn man den Behälter trifft, was gar nicht so einfach ist: Er misst bloss etwa dreissig auf dreissig Zentimeter.

Glücklich die Stadt, die mit Aschenbechern experimentieren kann und keine anderen Probleme hat, denkt man. Doch offenbar sind illegal entsorgte Kippen laut Dominik Egli, Chef der Stadtreinigung, ein «grosses Problem». 2019 haben seine Mitarbeiter viereinhalb Millionen Stummel eingesammelt.

Verläuft der Versuch erfolgreich, sollen die Behälter an allen rund 500 Tram- und Bushaltekanten eingebaut werden, falls der Grosse Rat nichts dagegen hat. Vielleicht lägen dann künftig auf den Trassees weniger Kippen. Die Stadtreinigung müsste also dort weniger putzen. Gleichzeitig entstünde laut Egli aber ein neuer «betrieblicher Mehraufwand». Die Putzmänner müssten niederknien, die Behälter mit einem Vierkantschlüssel öffnen und den Inhalt entnehmen. Da fragt man sich, warum Rauchern nicht wie bisher zugemutet werden kann, ihre Kippen in einem der regulären Aschenbecher zu entsorgen.