Zigaretten auf den Boden werfen erlaubt

Die Raucher in Basel wird es freuen: Ab sofort darf man Zigaretten zu Boden werfen. Allerdings nicht einfach irgendwohin, sondern in spezielle «Bodenaschenbecher». Dies teilt das Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwochmorgen mit. Die ersten dieser Behälter aus verzinktem Stahl werden an der Tramhaltestelle Münchensteinerstrasse eingebaut.