Zehn Millionen für die Uni

Die Verträge, die Andrea Schenker-Wicki in letzter Zeit immer wieder unterschreiben kann, sind durchaus lukrativ. Am Mittwoch hat die Rektorin der Universität Basel nun das nächste Papier mit ihrer Unterschrift versehen, das Geld in die Kasse spült. Vifor Pharma finanziert mit zehn Millionen über zehn Jahre zwei Professuren für Nanopharmazie.