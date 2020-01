Zehn Fragen an die Pfarrerin Christine Dietrich

Der Weblog «Politically Incorrect» (PI) hetzt seit seiner Gründung 2004 gegen den Islam, die Linke, Migranten und Medien. Pfarrerin Christine Dietrich war 2007 bis 2011 dabei.

Inzwischen hat sie sich auf Nachfrage distanziert. Aber der üble Ruf hängt wie Pech und Schwefel an der Gottesfrau. An Weihnachten störten Aktivisten ihren Gottesdienst in der Dorfkirche von Kleinhüningen und verlangten «Frieden statt Hetze». Der Staatsanwalt leitete ein Verfahren ein. Gut und richtig so.