«Zämme fahre mir besser» ist an der Urne klar gescheitert

Auch in dieser Frage haben die Stimmberechtigten in Riehen und Bettingen eine andere Meinung als die Basler: In den beiden Gemeinden wäre die Vorlage angenommen worden.

Die Basler SP freuts

Erneut konnte sich Rotgrün in Basel-Stadt somit gegen Bürgerliche und Gewerbeverband durchsetzen. Juso-Chef Nino Russano tut seine Freude über die Abstimmungsresultate auf Twitter kund:

Wenn jetzt die Köpfe rollen beim @gewerbebasel würde es mich nicht wundern! @BaselStadt lehnt die schädlichen Autoinitiativen wuchtig ab! Danke! #abst20#abstbs — Nino Russano (@ninorussano) February 9, 2020

Auch SP-Grossrätin Edibe Gölgeli freut sich – insbesondere, da die Zusammenarbeit von Basler Bürgerlichen mit autofreundlichen Migranten offenbar nicht geklappt habe, wie sie auf Twitter schreibt.

Die SP-Politikerin bezieht sich auf das Video «Park Yok», mit dem der türkische Musiker Casus/Makale versuchte, seine Fans für das Anliegen des Gewerbeverbands zu begeistern.