Worte aus dem Giftschrank

Ein Kolumnistenkollege empfahl in dieser Zeitung den italienischen Behörden, den aus dem Wasser gefischten Flüchtlingen ein Zugbillett in die nördlicher gelegenen europäischen Staaten in die Hand zu drücken, weil dort bekanntlich «die Sozialleistungen mit der grossen Kelle verteilt» würden. Die Schiffe der privaten Seerettungsorganisationen bezeichnete er von seinem bequemen Wohnsitz am Rheinknie aus kaltschnäuzig als «Wasser-Taxidienst zwischen Libyen und Lampedusa». (BaZ, 18. Juli 2019)

Dafür geniesst Wladimir Putins italienischer Lieblingspudel, der rechtsradikale Innenminister und Vizeministerpräsident Matteo Salvini die besondere Wertschätzung des Kollegen. Salvini hatte die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, aufs Übelste beschimpft: «reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin», «Gesetzlose» und «Kriminelle». Seine Follower bezeichnen sie als «deutsche Hure» oder «verdorbene Nutte». «Betoniert sie ein», heisst eine Forderung des Salvini-­Fanclubs. Trotzdem widmet ausgerechnet ein ehemaliger ­Kriminalkommissär dem hetzenden Lega-Politiker 2600 lobende Zeichen.

Worte werden als Waffe benutzt. Es ist den rechtspopulistischen Parteien gelungen, mit Begriffen wie Asyltourismus, Schmarotzer oder Scheinasylanten Flüchtlinge im Bild der Öffentlichkeit als Volksfeinde und Schädlinge abzustempeln und der Gewalt, verbaler und körperlicher, auszuliefern.Victor Klemperer hat diese Entwicklung in seiner Schrift «LTI, Lingua Tertii Imperii» eindrucksvoll beschrieben: «Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse. Und wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden ist? Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden un­bemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.»

Auch Donald Trump verfolgt dieses System «des Rassismus, der Misogynie, der Spaltung, der Unterminierung der freien Presse, der Huldigung von Diktatoren, der Lüge, der Beleidigung, der Hybris, des Narzissmus und der Wut», schreibt die «Süddeutsche», das Partnerblatt von Tamedia. (18. 7. 2019)

Auch ein Trump-Verteidiger hat sich in einer BaZ-Kolumne umgehend ­gemeldet.