Wohnmobile auf öffentlichen Parkplätzen unerwünscht

Marc Jahn hat sein Wohnmobil an diesem Donnerstag am Schaffhauserrheinweg nahe dem Neubau beim alten Kinderspital parkiert. Geht es nach SP-Grossrat Jörg Vitelli, soll der Bildhauer das in Zukunft nicht mehr tun dürfen. «Es kann festgestellt werden, dass in den letzten Jahren immer mehr Wohnmobile auf öffentlichen Parkplätzen mit Anwohnerparkkarten abgestellt werden», schreibt Vitelli in einem Vorstoss. Die Fahrzeuge würden immer grösser und breiter und würden nicht nur mit der Karosserie, sondern auch mit den Rädern über die Parkfelder hinausragen. Und genau das stört Vitelli.