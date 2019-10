Wo steigt die heisseste Fete? Eine App hilft bei der Suche.

Sortiert nach Kategorien wie Nightlife, Sport oder Konzerte, führt die Eventplattform pro Datum fast alle Events der Stadt auf. Hinter jedem Eintrag steht die Anzahl Nutzer, die sich für den Besuch der Veranstaltung interessieren. Diese Zahl beeinflusst auch die Reihenfolge der Liste. «Die Auswahl an Veranstaltungen wird so übersichtlicher dargestellt als bei den üblichen Veranstaltungskalendern», so Schotten Und er sagt schmunzelnd: «Ausserdem haben wir wirklich fast alle Events darauf.»

Seit Oktober letzten Jahres hätten sie programmiert. Das Entwickeln einer App sei nicht besonders schwierig. «Aber es flossen tausend Arbeitsstunden ein», meint Schotten zu dieser Leistung. Sie betreiben diesen Aufwand, weil sie Menschen mit Veranstaltungen verbinden wollen, wie sie sagen. Denn Events bringen Menschen zusammen. Das ist ihre Motivation.

Nichts zu verdienen

Um die Handyanwendung zu betreiben, haben Schotten und Hoffmann die Volentas GmbH gegründet. Ihre App ist kostenlos, die Plattform funktioniert werbefrei. Verdienen können sie an ihrem Angebot bisher nicht. «Schön wäre es, wenn sich die Kosten eines Tages decken lassen», meint Schotten zu ihrer vor allem zeitintensiven Investition. Und fügt an: «Wenn Boomlist längerfristig erfolgreich ist, werden wir Möglichkeiten zur Monetarisierung der App prüfen.»

Zurzeit speisen die umtriebigen Jungunternehmer alle Veranstaltungen selbst ein. «Als Basler sind wir natürlich auf unsere Stadt fokussiert», meint Schotten, «aber in unserer App kann man auch andere Stand­orte auswählen.» In der Tat trägt die Plattform für Zürich etwas mehr als zwanzig Einträge zusammen, für Bern etwa ein halbes Dutzend. Basel verzeichnet an einem Samstag knapp zwanzig Events.

Mit ihrem Plan, sämtliche Events einer Stadt aufzulisten, erhoffen sich die beiden App-Entwickler, dass die Zahl der Nutzer wächst. Gleichzeitig gehen sie in sozialen Medien aktiv auf potenzielle Nutzer zu, um ihre Dienstleistung anzupreisen. Damit wollen sie Nutzerzahlen erreichen, die auch den Veranstaltern interessant erscheinen. Schotten sagt: «Weil wir noch nie so eine Plattform aufgebaut haben, wissen wir nicht genau, wie viele monatliche User wir be­nötigen, um bei den Klubs das ­nötige Gewicht zu haben.» Denn das Ziel sei, dass diese selbst ihre Events erfassten. Die Applikation soll also selbstständig werden.