«Wir wollen den Spirit der BScene stärken»

Annina Tzaud, Sie haben schon für den grössten Schweizer Konzertveranstalter Good News gearbeitet und die Samsung-Hall in ­Zürich-Dübendorf miteröffnet. Was reizt Sie denn an der Arbeit beim kleinen BScene-Festival?

Vor meiner Zeit bei Good News habe ich im Chäslager in Stans selber Konzerte mit Schweizer Acts wie Carolin Chevin oder Skaladdin organisiert und später auch Künstler und Künstlerinnen an den Stanser Musiktagen betreut. Insofern ist der Job bei der BScene eine Rückkehr zu meinen Wurzeln ausserhalb des kommerziellen Konzertbetriebs.