«Wir sitzen auf einem Pulverfass»

Eine Woche ist es her, seit bekannt wurde, dass Kämpfer des Islamischen Staates im Januar einen Terrorangriff in der Schweiz geplant hatten. Ziel des Anschlags wäre der Rheinhafen in Basel gewesen – ein wirtschaftlich wichtiger Punkt, direkt an der Grenze zu Frankreich und Deutschland. Dies zeigen sichergestellte Daten.