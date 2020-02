«Wir nehmen die Befürworter des Gegenvorschlags beim Wort»

Wie interpretieren Sie die klaren Niederlagen bei den Initiativen?

Eine Rolle gespielt haben sicher die generelle Klimadiskussion und die Tatsache, dass ein Gegenvorschlag vorlag - auch wenn dieser den Anliegen der Initiative nicht entsprach. Trotzdem zeigt der Gegenvorschlag, dass mit der Aufhebung des Reduktionsziels von minus zehn Prozent am einen oder anderen Ort wieder etwas mehr Spielraum besteht, um die massiven Einschränkungen gegenüber dem Individualverkehr nicht mehr in diesem Rahmen durchzuziehen wie zuvor.

Sie sprechen die Dosierstellen an Rotlichtern an, welche die Autos nur noch tropfenweise in die Stadt lassen wollen?

Das könnte ein Punkt sein. Auch andere Umgestaltungsprojekte befinden sich in der Umsetzung. Die Befürworter des Gegenvorschlags wollen, dass der Autoverkehr stagniert. Sie haben auch zwei Vorstösse gemacht, in denen sie mehr Parkplätze für das Gewerbe fordern sowie dass Private pro neu gebauter Wohnung auch zwei, anstatt nur einen unterirdischen Parkplatz bauen dürfen. Letzteres haben wir bereits vor acht Jahren gefordert. Die gleichen Kreise haben das damals abgelehnt. Da werden wir die Befürworter des Gegenvorschlags beim Wort nehmen und alles daran setzen, dass das so umgesetzt wird.

Scheint, als ziehen Sie das Positive aus der Niederlage?

Klar sind wir enttäuscht, denn mit der Annahme der beiden Initiativen hätte man die Erreichbarkeit und die Attraktivität der Stadt steigern können. Ebenso hätte man den Parkplatzsuchverkehr in den Quartieren und damit Belästigungen verhindern können. Aber die Bevölkerung hat entschieden und wir müssen gemeinsam nach Verbesserungen suchen.

Sie haben gesagt, dass wenn der Gegenvorschlag angenommen wird, dass dann der Besitz von Autos verboten werde und man nicht mehr alleine in einem Auto fahren darf. Wessels nannte das eine «blanke Lüge». Woher leiten Sie das ab?

Wir bezogen uns auf den Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission. Aber wir nehmen Regierungsrat Wessels und die Befürworter des Gegenvorschlags nun beim Wort, dass der Privatbesitz und die individuelle Nutzung von motorisierten Fahrzeugen nicht eingeschränkt wird. Also werden wir mit Argusaugen die entsprechenden Beteuerungen der Co-Präsidenten des Gegenvorschlags, Lisa Mathys und David Wüest-Rudin, verfolgen.