«Wir müssen etwas Grosses, Unerhörtes tun»

Bunt und laut wie ein Jahrmarkt ist es an diesem sonnigen 1. Mai schon bei der Mustermesse. Tausende Menschen stehen auf dem Platz, bringen die letzten Handgriffe an ihren Transparenten an, rüsten die Lautsprecher für die Kundgebungen, zupfen ihre Shirts mit dem Che Guevara-Konterfei zurecht oder verkaufen Frauenstreik-Bändel. Immer wieder brandet Gesang auf oder es ertönt ein Aufruf zum Widerstand gegen die Mächtigen dieser Welt durch den Lautsprecher.