«Wir haben keinen Plan B für das Ozeanium»

Aus Sicht des Zollis ist mit dem Nein den Weltmeeren nicht gedient, denn ohne das Ozeanium würde das Thema in der Bevölkerung nicht dieselbe Aufmerksamkeit erlangen. Neben dem Aufklärungseffekt gingen jährlich auch mehrere hunderttausend Franken verloren, die der Naturschutzfranken auf den Tickets für Meeresschutzprojekte vor Ort generiert hätte.

Zolli weiss noch nicht, wie weiter

Zolli Verwaltungsrat Martin Lenz übt Kritik am Abstimmungskampf der Befürworter. «Leider ist es uns nicht gelungen, die Verunsicherung, welche die Gegner befeuert haben, zu zerstreuen. Wir werden die neue Ausgangslage nun analysieren und zu einem späteren Zeitpunkt über nächste Schritte entscheiden.» Was das genau heisst, ist noch unklar. Pagan sagt aber, dass aktuell kein Plan B für das Ozeanium existiere. Klar sei aber, dass der Zolli den Besuchern weiterhin seine Tiere und die Lebensräume näherbringen wolle. Zudem werde der Zolli weiterhin den Schutz der Meere unterstützen, dessen Bedeutung gerade in den Binnenländern nach wie vor unterschätzt werde.