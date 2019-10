Wir haben die CVP-Wahlkampf-App getestet...

Die SP verspricht Politik «für alle statt für wenige». Die LDP verspricht: «Ohne uns läuft nichts». Die SVP verspricht «Freiheit und Sicherheit». Die FDP verspricht, dass die Schweizer «gemeinsam weiterkommen». Alle versprechen alles.

An fast jeder Ecke der Stadt lauern uns Parteien und Politiker mit Versprechungen auf. Sie geloben, die Dinge würden besser, wenn ihre Vertreter im Ständerat sitzen oder in der Basler Regierung.

Die Basler CVP hatte angesichts dieser Inflation an Versprechen eine – durchaus witzige – Idee. Sie bietet eine App an, mit der man Wahlplakate scannen kann. Da lächelt etwa am ­Aeschenplatz SP-Frau Eva Herzog von der Litfasssäule auf die Passanten herunter. Sie buhlt um Stimmen für den Ständerat. Wir richten das Smartphone auf das Plakat und berühren den Bildschirm. Die App startet – und CVP-Präsident Balz Herter poppt auf dem Bildschirm auf. «Schwarze Zahlen, Jahr für Jahr», relativiert er die Erfolge der ­abtretenden Finanzministerin, «kein Wunder, bei so starken Unternehmen!» Dann sagt Herter: «Wir schaffen die Rahmenbedingungen.»