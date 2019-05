«Wir finden fast immer eine Lösung»

Alles ist für die Montage bereit, das Fahrrad, die Veloanhängerkupplung und das Werkzeug. Nur: Die vorhandenen Schrauben sind zu kurz. Es fehlen zwei rostfreie Senkkopfschrauben in der entsprechenden Länge. Frustrierend. Zum Glück gibt es in Basel einen Laden, in dem man diese Schrauben einzeln kaufen kann – Beratung inklusive. Stahl & Schruube heisst das Geschäft an der Amerbachstrasse im Kleinbasel. Einen solchen Laden gibt es in der Stadt kein zweites Mal. Und die Einzigartigkeit bezieht sich nicht nur auf das Sortiment.