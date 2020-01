Wie meine Welt aus den Fugen geriet

Doch dann kam die Stadtjugend, lautstark auf den Strassen, und diese hartnäckige, junge, schwedische Frau mit den Zöpfen, und sie schrie mir ins Gesicht: «How dare you!» – Wie kannst du nur! Und seither schäme ich mich. Denn geflogen bin ich auch schon, nach New York an die Uni. Ich bestellte mir auch schon ein Taxi frühmorgens nach einem feuchtfröhlichen Abend … und endlos kreisen seither die Gedanken: Meine Wohnung ist eigentlich zu gross für mich, ich habe wohl zu viele Kleider, und dann mag ich auch noch diesen Alu-Kapsel-Kaffee dieser bösen Firma aus Vevey.

Im Herzen bin ich wohl nicht grün und gut, sondern ein Land-Rover-Fahrer, der Robbenbabys erschlagen möchte

Ich grüble und grüble, und so lösen sich nach und nach alte Gewissheiten auf. Fahre ich wirklich aus ökologischen Gründen nicht Auto oder doch eher, weil mir früher das Geld für den Führerschein fehlte und ich heute keine Lust auf all diese Kurse habe? Fliege ich vielleicht darum nicht, weil ich Flughäfen mit ihren knastähnlichen Raucherkammern, dem endlosen Schlangestehen und diese Sardinenbüchsen-Maschinen verabscheue?

Kurzum: Liegen die Ursachen meines bescheidenen ökologischen Fussabdrucks nicht eher in meinen neurotischen und phlegmatischen Tendenzen? Im Herzen bin ich wohl nicht grün und gut, sondern ein Land-Rover-Fahrer, der Robbenbabys erschlagen möchte.

Wer über den Klimawandel spricht, muss sich auch in Kapitalismuskritik üben

Helfen konnte mir kurzfristig der slowenische Philosoph Slavoj Zizek. Er beklagte sich darüber, dass sich das politische Subjekt heute über den Konsum konstituiere. Und er hat recht: Sag mir, was du dir kaufst, und ich sage dir, was du bist. Konsum macht frei und grün – wenn man das Geld hat: teuren, nachhaltigen Tomatenbrotaufstrich aus dem Bioladen. Eine Minergie-Eigentumswohnung in einer Minergie-Siedlung mit Recycling-Kübel, Kompost, Velounterstand und freundlicher, wohlhabender, grüner Nachbarschaft. Da werden keine Sozialhilfe empfangenden Umweltsünder mit Budget-Cervelats auf dem Gasgrill die grüne Idylle stören. Verteuert das Fleisch! Soll der Pöbel doch Kuchen essen, während die Umweltretter in einem Nose-to-Tail-Zwischennutzung-Restaurant eine Wollsau verspeisen.

Und dann kamen sie doch noch: Die Klimaaktivisten, welche Zizek beherzigen und die Logik des Konsums hinterfragen. Wer über den Klimawandel spricht, muss sich auch in Kapitalismuskritik üben. Mancher Bürgerliche wittert schon das Schreckgespenst des ­Sozialismus. Dabei ist es nur konsequent, die fürs Klima schädlichen negativen Mechanismen des Kapitalismus zu thematisieren. Ich hatte die Hoffnung, dass nun generell mehr auf dieser zugegeben abstrakten, strukturellen Ebene diskutiert und die Verantwortung nicht über sozialen Druck auf das einzelne Individuum abgewälzt wird.

Grün und Braun gehen halt nach wie vor gut zusammen

Die Individualisierung der Klimadebatte treibt absurde Blüten. Das weiss jeder, der sich über den Mittag in der Stadt ernähren muss: Die Menschen, die aus diesen abwaschbaren Hundenäpfen essen und dabei glauben, die Welt zu retten. Das ist nicht grün. Das bringt dem Klima nichts. Das ist würdelos.