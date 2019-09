Wherlock mit dem Basler Ballet in Tel Aviv

Vier Jahre lang dauerten die ­Vorbereitungen, doch nun ist es so weit: Am 25. und 26. September wird das Ballett des Theater Basel an der israelischen Oper in Tel Aviv seine Produktion ­«Tewje» aufführen. Der BaZ erklärt Ballettdirektor Richard Wherlock, dass er sich auf die ­israelische Premiere freue. Mit Tel Aviv und seiner reichen Kultur-, Ballett- und Tanzszene verbinde ihn vieles, betont Wherlock. So habe er seinerzeit mit Yair Vardi, dem Direktor des Tel Aviver «Suzanne Dellal Center for Dance and Theater» zusammengearbeitet.