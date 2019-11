Wessels-Nachfolge: Jans überlegt sich Kandidatur

Mit dem Rücktritt von Hans-Peter Wessels muss die SP bei den Wahlen in einem Jahr mindestens einen Sitz in der Regierung neu besetzen. Ob Christoph Brutschin (SP), Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, ebenfalls nach drei Legislaturen zurücktreten wird, ist noch offen. SP-Grossrätin Tanja Soland schaffte den Einzug in die Basler Regierung am 20. Oktober als Nachfolgerin von Finanzdirektorin Eva Herzog, die in den Ständerat gewählt wurde.