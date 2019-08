Wessels wird wieder korrigiert

Regierungsrat Wessels sagte im nachhinein, dass er sich vielleicht hätte verständlicher ausdrücken sollen. Mit der «Grauzone» habe er eigentlich gemeint, dass vereinzelt Leute mit den Trottinetten zwar auf den Trottoirs fahren, die Polizei dieses Verhalten aber selten ahnden würde. Die Letzte Aussage ist ebenfalls falsch, wie ein Interview mit dem Verkehrspolizist Antonio Basile auf OnlineReports zeigt. Dort sagt der Beamte: «E-Trotti-Fahrer werden gebüsst, wenn sie sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Zu Beginn haben wir die fehlbaren Lenker nur ermahnt. Mittlerweile sollten aber alle die Regeln kennen und deshalb werden Widerhandlungen auch gebüsst.» Polizeisprecher Toprak Yerguz präzisiert auf Anfrage: «E-Trottinett-Fahrer, die auf dem Trottoir oder zu zweit auf dem Fahrzeug unterwegs sind, werden von der Polizei konsequent gebüsst.» Für das Fahren auf dem Trottoir gibt es in Basel also weder eine «Grauzone» noch Samthandschuhe.