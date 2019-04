Wessels verlagert den Stau ins Baselbiet

Die Bilanz der Testphase war durchzogen bis schlecht: Mit ­längeren Rotlichtphasen an der Dreirosenbrücke/Klybeckstrasse sowie an der Grenze zu Saint-Louis/Elsässerstrasse versuchten die Planer aus dem Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) von Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP), Fahrzeuge zurückzuhalten und ausgewählte Be­reiche als Stauräume zu nutzen. Doch die sogenannten Dosier­anlagen verbesserten den Verkehr nur unmerklich, weil die Autofahrer sich neue Wege durch die Stadt suchten und dabei oft Quartierschleichwege benutzten (die BaZ berichtete). Trotzdem will der Regierungsrat die Strategie der verlängerten Rotlichtphasen an Verkehrsknoten nun vorantreiben und in den kommenden fünf Jahren weitere «Stauräume» anlegen, in denen Autos und Roller länger aufgehalten werden.