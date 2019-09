Wessels schützt BVB und SP schützt Wessels

Bissige Reaktionen

Die Politiker, die den GPK-­Bericht und seine Empfehlungen einstimmig gut hiessen, reagierten teilweise bissig. «Herr Wessels, es ist wie bei Grimms Märchen. Sie sind seit über einem Jahrzehnt Departementsvor­steher. Kommen Sie mir nicht mit Ralph Lewin», sagte SVP-Fraktionssprecher Joël Thüring. Remo Galacchi (CVP) erklärte, er höre schon zum fünften Mal die Entschuldigungen aufgrund eines Kommissionsberichts, wonach Handlungsbedarf bestehe: «Man hat mindestens fünf Mal nichts gelernt.» Die Frage sei, ob hier der Eigner nicht auch eine Mitverantwortung trage. Tonja Zürcher (BastA!) meinte: «Die Reaktion von Hans-Peter Wessels zeigt, dass keine Bereitschaft besteht, Verantwortung zu ­übernehmen. Es wird weiterhin beschönigt.»

Nur die SP stellte sich schützend hinter ihren Regierungsrat. Den Job des Schirmherren übernahm Thomas Gander. Innerhalb von sechs Jahren habe die BVB drei Verwaltungsratspräsidenten und drei Geschäftsführer austauschen müssen. Er kenne kein Unternehmen, das so viele Führungswechsel verzeichne. «Und das liegt am Dauerbeschuss von Medien und Politik», sagt Gander. Das Parlament trage eine Mitverantwortung, weil es den BVB unternehmerische Freiheit gewährt habe, umkehrt aber «immer stärker Hans-Peter Wessels eine Verantwortung zuschiebt». Gander forderte die Parlamentarier auf, im Oktober eine Reintegration der BVB in die Verwaltung zu unterstützen.

Ganders Rede provozierte ­Widerspruch: «Jetzt sollen wir Grossräte am BVB-Schlamassel schuld sein?», fragte Remo Gallacchi kopfschüttelnd. Er wies darauf hin, dass auch die IWB ausgelagert seien. An der Unternehmensform könne es also nicht liegen.

Einig war sich das Parlament darin, dass bei den BVB Ruhe einkehren müsse. Mit ihrer parlamentarischen Erklärung, Hans-Peter Wessels sei das Dossier zu entziehen, drang die SVP nicht durch. 21 Grossräte unterstützten das Anliegen, 47 votierten dagegen. 25 Parlamentarier enthielten sich der Stimme, um zu signalisieren, dass es so mit Wessels auch nicht weiter gehen könne, wie es Tonja Zürcher ausdrückte. Nun wird es am Regierungsrat liegen, die GPK-Empfehlung aufzunehmen und das «Dossier BVB» gemeinsam zu bewirtschaften.