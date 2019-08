Wessels: «Die BVB sind entsetzlich langsam»

Alleine die Tatsache, dass sich am warmen Dienstagabend gut 70 Personen im Wettsteinsaal einfanden, um schwitzend über die Zukunft des Trams zu sprechen, zeigt, dass die Liebe und die Sorge um das grüne Verkehrsmittel in dieser Stadt un­gebrochen ist. Nein, abschaffen mochte das Tram keiner an diesem Podium zur Zukunft von diesem Verkehrsmittel.