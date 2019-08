Wer gefährliche Pflanzen nicht bekämpft, soll bestraft werden

Sie schleichen sich in unsere Gärten, auf unsere Wiesen und gar auf unsere Balkone. Sie vertreiben Einheimische und sorgen bei Allergikern jeden Frühling für Niesanfälle. Die Rede ist von Neozoen und Neophyten, also ver­botene invasive gebietsfremde Tiere und Pflanzen. Die Be­kämpfungsmassnahmen in der Schweiz können deren Verbreitung nicht in Schach halten. Eine Änderung im Umweltschutz­gesetz, die bis zum 4.September noch in Vernehmlassung ist, soll nun die Grundlage für neue ­Vorschriften zu Verhütung, Bekämpfung und Überwachung dieser Organismen schaffen.