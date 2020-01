Wer Tiere liebt, liebt auch Zoos

Auch von Jane Goodall, einer Pionierin der Erforschung des Soziallebens von Tieren, sind zahlreiche berührende Erinnerungen überliefert. Die britische Verhaltensforscherin lebte viele Jahre im dichten Wald des Gombe-Stream-Nationalparks in Tansania unter Schimpansen und entwickelte in dieser Zeit enge Beziehungen zu rund fünfzig verschiedenen Affen.

Angelnder Schimpanse

Sie beobachtete unter anderem, wie der Schimpanse David Greybear beinahe eine Stunde lang mit einem Grashalm Termiten aus einem Bau angelte; dass Schimpansen wie die Menschen zum Gebrauch von Werkzeug fähig sind, war davor nicht bekannt gewesen.

Solche Erlebnisse und Schilderungen machen die grosse Trauer nach dem schrecklichen Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos verständlich. Beim Unglück, verursacht durch eine sogenannte Himmelslaterne, starben in der Neujahrsnacht dreissig Tiere, darunter fünf Borneo-Orang-Utans, zwei Gorillas und ein junger Schimpanse.

Rainer Hagencord, der Leiter des Instituts für Theologische Zoologie an der Hochschule in Münster, hält denn auch die intensive Trauer der Zoobesucher um die verbrannten Tiere «nicht für überzogen». «Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Lebewesen einzugehen, uns erst zu Menschen macht», schreibt der katholische Priester und Zoologe. «Wenn wir erkennen, was wir mit Tieren gemeinsam haben, können wir besser verstehen, was wir Menschen untereinander gemeinsam haben.»

Zootiere sind oft Botschafter der Biodiversität, verdeutlichen die Schutzbedürftigkeit der Natur.

Ein Artikel in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» hebt zu Recht die überragende Rolle der Zoologischen Gärten für das Problembewusstsein hervor: «Zoos sind oft der einzige Ort, in der Städter Kontakt zu Tieren haben, sie sind umweltpädagogische Einrichtungen, sie dienen der Grundlagenforschung. Zootiere sind oft Botschafter der Biodiversität, verdeutlichen die Schutzbedürftigkeit der Natur.

Ohne Symboltiere lässt sich in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein für Zusammenhänge und das dramatischen Ausmass der Artenausrottung durch den Menschen kaum schärfen. Gorilla und Orang-Utan stehen in dieser Logik für die Rettung des gesamten Ökosystems Regenwald.» (FAS, 5.1.2020)