Wenn schöne Träume platzen

In einer Waldlichtung schimmern vier grosse, fast trans­parent anmutende Bauten zwischen Bäumen hindurch. Eines der Gebäude scheint fast zu schweben, es hat einen kühnen, bogenförmigen Durchgang und berührt den Boden nur an den beiden Seitenenden. So sah der Masterplan von Diener & Diener Architekten im Jahr 2002 für das City Gate an der Ecke Zeughaus-/St.-Jakobs-Strasse aus.