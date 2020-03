«Wenn Leute in Massen in die Spitäler kommen, haben wir ein Problem»

Es sei damit zu rechnen, dass es in der kommenden Zeit noch weit mehr Fälle von Corona-Infizierten geben wird, auch mehr mit schweren Symptomen. «Wir stellen uns auf ein relativ garstiges Szenario ein», meinte Werner Kübler, Chef des Universitätsspitals Basel.

Am Freitag gab es in Basel-Stadt insgesamt 12 bestätigte Fälle von Corona-Infizierungen, vier mehr als am Vortag. Am Unispital waren acht Patientinnen und Patienten hospitalisiert, wobei es sich zum Teil auch um Fälle aus anderen Kantonen handelte. «Den meisten geht es gut, es gibt aber auch solche, die schwer krank sind», so Kübler. Derzeit befinde sich eine Person auf der Intensivstation.

Prioritäten verändern sich

Mit der steigenden Zahl der Fälle verändern sich allmählich die Prioritäten bei der Bekämpfung des Virus und seiner Folgen. Der Schutz von besonders gefährdeten Personen rückt in Basel stärker in den Fokus. Es geht insbesondere um ältere und geschwächte Menschen.

Das Gesundheitsdepartement von Basel-Stadt (GD) hat darum Empfehlungen an Pflegeheime und Spitäler herausgegeben, wie sie ihre Bewohner beziehungsweise Patientinnen vor Ansteckungen mit dem Coronavirus möglichst schützen können, ohne diese von ihren sozialen Kontakten zur Aussenwelt ganz abzuschneiden.

Die Empfehlung an Pflegeheime lautet, die Besuchszeiten einzuschränken und Besucher und Besucherinnen zentral zu empfangen. «Das Personal soll mit ihnen reden, um zu erfahren, ob sie in Risikogebieten waren oder erkältet sind», so Lukas Engelberger. Allenfalls solle man solche Personen bitten, auf einen Besuch zu verzichten oder ihn auf später zu verschieben.