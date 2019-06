Weniger Warteschlangen trotz mehr Passagieren

Konkret bedeutet dies, dass - anders als bei Flughäfen auf schweizerischem Staatsgebiet - eine verschärfte Passkontrolle stattfindet, welche entsprechend mehr Zeit beansprucht. Davon sind - insbesondere bei der Einreise - alle Passagiere betroffen, unabhängig, ob die Fluggäste aus einem Nicht-Schengen-Land oder aus einem Schengen-Land einreisen.

Mehr Passagiere, dennoch weniger Wartezeiten

Vor allem während der Ferienzeit haben die verschärften Grenzkontrollen in der Vergangenheit teilweise zu langen Wartezeiten und Verzögerungen geführt, gerade auch, weil die Anzahl der französischen Grenzbeamten, welche die Kontrollen durchführen können, in ganz Frankreich und damit auch am EuroAirport beschränkt ist.

Während im Jahresdurchschnitt täglich rund 25'000 Personen den EuroAirport benutzen, sind es während der Ferienzeit bis zu 35'000 Personen. In diesem Sommer rechnet der EuroAirport während der Sommerreisezeit gar mit knapp 10 Prozent mehr Passagieren im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch soll es in diesem Jahr zu weniger Wartezeiten kommen, insbesondere bei der Einreise.

31 zusätzliche Grenzbeamte

Vier zusätzliche Beamte stellt das Schweizer Grenzwachtkorps GWK, 27 Beamte stellt die französische Grenzschutzbehörde. Bei den Testläufen während des Auffahrts- und Pfingstwochenendes mit je über 30’000 Passagieren, konnten lange Warteschlangen weitgehend verhindert werden. Nur ganz vereinzelt gab es Wartezeiten von über 15 Minuten.

Dieser gute Wert wird im Sommer zusätzlich durch neu konzipierte Kontrollkabinen unterstützt, die den Ablauf bei der Passkontrolle effizienter und somit schneller machen sollen. Die Kontrollkabinen seien in Zusammenarbeit mit der schweizerischen und französischen Polizei entwickelt worden.