Weniger Unfälle, aber mehr Schwerverletzte im vergangenem Jahr

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im vergangenen Jahr insgesamt 747 Verkehrsunfälle aufgenommen - 30 weniger als im Vorjahr. Bei den Leichtverletzten wurde eine Abnahme um 11 auf 364 registriert. Bei den Schwerverletzten hingegen eine Zunahme um 9 auf 105, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Donnerstag mitteilte. Zwei Personen starben letztes Jahr an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Es handelte sich um eine 74-jährige Frau, die mit dem Velo einen Selbstunfall verursacht hatte und um einen 71-jährigen Mann, der bei einem Unfall in der Austrasse tödlich verletzt worden war.