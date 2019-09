Wendehälse und Opportunisten

Am 14. August 1989 überreichen Angestellte des Kombinats Mikro­elektronik in Erfurt dem DDR-Staats- und SED-Parteichef Erich Honecker ein Muster des ersten DDR-32-Bit-Mikro­prozessors. Honecker ist hell begeistert und zitiert einen alten Spruch der Arbeiterbewegung: «Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.»