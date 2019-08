Weil Häftlinge schwitzen: Waaghof wird saniert

Im Beitrag wird aus einem Brief eines Häftlings an die Gefängnisleitung zitiert: «00.45 Uhr – An Schlaf ist nicht zu denken, die Zelle ist immer noch total überhitzt, geschätzte 40° (...) Ich bin nass wie in einer Sauna (...) Diese unmenschlichen Missstände erfüllen den Tatbestand der Folter.»

Die Gefängnisleitung ist sich dieses Problems bewusst. Es liege aber nicht an den Maximaltemperaturen sondern an der geringen Luftzirkulation und der dadurch ansteigenden Luftfeuchtigkeit. Bisherige Lösungen, wie etwa der Einbau von Belüftungsschlitzen in den Zellen-Türen oder das Aufdrehen der bestehenden Lüftungsanlage, hätten nichts gebracht, heisst es im Beitrag von SRF. Auch Ventilatoren seien keine Alternative, weil die Insassen diese zweckentfremden und damit irgendwelche Geräte bauen könnten.

Daher soll nun eine neue Belüftungsanlage eingebaut werden, falls die Basler Regierung das Geld dafür spricht. Die Gefängnisleitung will im kommenden Jahr mit diesen Arbeiten beginnen und hofft, die Anlage im übernächsten Hitzesommer einsetzen zu können.