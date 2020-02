Wegen schrumpfender Besucherzahlen: Schifffahrtsmuseum wird saniert

Kindheitserinnerungen werden wach, wenn man im Basler Hafen an der Westquaistrasse vor dem Schifffahrtsmuseum steht. Wie oft war man hier mit Kindergarten und Primarschule!

Heute trägt das Museum den etwas langatmigen Namen «Verkehrs­drehscheibe Schweiz. Unser Weg zum Meer». Ansonsten scheint sich wenig verändert zu haben, in all den Jahren. Und das ist genau das Problem, wie der Blick auf Tripadvisor zeigt. Auf der internationalen Touristikwebsite schreiben User Folgendes: «Etwas sehr in die Jahre gekommene Ausstellung zum Basler Rheinhafen.» Oder: «Vor 40 Jahren in der Primarschule noch reizvoll, das Tor zur Welt. Heute wirkt alles sehr angestaubt und lockt niemanden mehr hinter dem Ofen hervor.»