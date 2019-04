Wegen Handy einen Mann tot geprügelt

Die Meldung erreichte die Polizei am 28. Juli 2018, eine Viertelstunde vor ein Uhr morgens. Vor Ort, auf der Höhe des Kleinen Klingentals, liege ein Mann reglos an der Rheinberme. Die Sanität brachte den Mann in die Notfallstation, wo er keine Stunde später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Basler Rechtsmedizin stellte als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma fest, das so heftig gewesen war, dass das Gehirn die Körperfunktionen nicht mehr hatte steuern können. Zudem stellten die Gerichtsmediziner «zahlreiche Blutungen, Riss-Quetsch-Wunden und Hautabschürfungen im Gesicht und am Kopf» fest. Dies schreibt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in ihrer Anklageschrift. Beim Toten handelt es sich um einen 41-jährigen Portugiesen.