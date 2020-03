Wegen Corona: Unispital zieht Ärzte zusammen

Während einzelne Spitäler in der Schweiz am Limit sind, kann das Universitätsspital derzeit den Andrang gut bewältigen. 40 bis 50 Personen, die befürchten, das Coronavirus haben zu können, suchen täglich das Unispital auf, wie Sprecher Nicolas Drechsler erklärt. Obwohl sich also der Andrang momentan in Grenzen hält, bereitet sich das Unispital auf eine Verschlechterung der Situation vor: «Wir klären zurzeit ab, wo wir zusätzliche Räumlichkeiten für Tests und die Isolation bereitstellen können, aber die grösste Herausforderung ist das Personal», sagt Drechsler.