Was will eine Italienerin mehr?

Geht man mit Kindern essen, und es gibt keine Pommes frites, kann das zum Problem werden. Und weil man im Restaurant unangenehme Szenen möglichst vermeiden möchte, sucht man schnell nach Alternativen. Pizza funktioniert fast immer, obwohl dann der Kleine anfängt, mit seinem Zeigefinger die Mozzarella wegzukratzen. Das Ristorante Capo in der Grünpfahlgasse in Basel bietet hierfür die perfekte Lösung: die Pizza Marinara mit nur Tomaten, Oregano und Knoblauch, den man auch weglassen kann. Und für Kinder gibt es jede Pizza auch in Klein (12 Fr.).