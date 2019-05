Was macht dieser BVB-Bus da?

In der Helvetierstrasse in Riehen fahren normalerweise keine Busse. Am Sonntag tat es dennoch mal einer. Und das erst noch in die falsche Richtung. Am Ende der Einbahnstrasse ist eine Baustelle. Dort gäbe es eigentlich kein Durchkommen für den Bus. Weil es der Chauffeur dennoch probierte, gab es einen Blechschaden. Ein Auto wurde dabei beschädigt. Und auch der Bus bekam einige Kratzer ab.