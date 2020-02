Was dem Kleinbasel verloren ging

Auf jeden Fall fielen mir beim Aufräumen zum Jahresende Vaters wenige Briefe in die Hände. Und damit die Erinnerung an seine Emigration und meinen darauffolgenden Exodus 1967 vom tiefsten Kleinbasel in den Westen der Stadt. Letzteres verhält sich in etwa so, als würde man in dreckigen Gummistiefeln einen Ballettsaal betreten – man fühlt sich deplatziert.

Nun, ich komme etwas vom Weg ab. Nicht vom Weg abgekommen sind in diesem herausgeputzten Quartier die Züge der französischen Bahn in ihren fast schamhaft tief gelegenen Schotterbetten weit unter Strassenniveau. Wahrscheinlich sollten wir Kindergartenkinder nicht mitbekommen, dass es aus der klebrigen Erde des Bächleins eine Verbindung in die grosse weite Welt gab.

Den höheren Töchtern war es zu zwielichteig in der «Glettyysegass»

Die Züge donnerten mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Paris und liessen uns Dreikäsehochs sein mit Manchesterhosen und Plüschpul­lovern und Sand in den Augen. Oft stand ich am Geländer einer der vielen Passerellen und spuckte auf die Schnellzüge hinunter; Paris, das lag in weiter Ferne.

Genetisch jedoch eilte ein Teil von mir den sündigen Verheissungen dieser Stadt schon als Siebenjähriger entgegen. Paris war dann aber als junger Erwachsener nicht die Destination, die ich ansteuerte – es war die Rheingasse im minderen Basel, zumindest eine Strasse des Lasters. Immerhin: mit richtig rotem Rotlicht, schönen Frauen mit fremdländischem Akzent, schweren Jungs, harten Drogen und hünenhaften Polizisten vom Claraposten, die nicht lange fackelten. Beinahe wehmütig mutet es an, dass die eine oder andere Angebetete aus gutem Hause damals nicht zum vereinbarten Tee in meiner Wohnung in der «Glett­yysegass» erschien, weil Mutter es schlicht verboten hatte, in diesem Stadtteil einen Mann mit offensichtlich zwielichtigem Lebenswandel zu besuchen.

Mein Habitus vertrug sich schlecht mit höheren Töchtern.

Wenn ich heute schaue, was aus diesem Mix aus Arbeitslosen, Obdachlosen, Heilsarmisten, Gewerkschaftern, Waisenkindern, Fixern, Huren, Zuhältern, vierschrötigen Schrotern und ähnlich gefallenen Engeln, was aus diesem echten Ort mit seinen echten Menschen geworden ist, könnt ich oft heulen in den nunmehr menschenleeren Strassen. Dann stelle ich das Heil der Gentrifizierung infrage.