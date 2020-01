Warum schwimmt die Ente auf dem Wasser?

Zuerst einmal vermeiden sie es, nass zu werden. Um das zu erreichen, fetten die Enten ihr Federkleid fleissig ein. Das Fett oder Öl liefert eine Drüse in der Gegend des Schwanzes. Dort holt sich die Ente beim Putzgeschäft die wasserabstossenden Stoffe und verteilt sie mit dem Schnabel bei jeder Pause fleissig. Wie sorgfältig sie das tut, kann man leicht beobachten. Ständig wird nachgefettet bis in den letzten und hintersten Winkel. So wird ver­hindert, dass die Federn des Vogels nass werden und sich mit Wasser ­vollsaugen.

Statt Wasser füllen die Vögel viel Luft unter und zwischen ihre Federn

Platz dazu hätte es, denn eine Ente soll rund zehntausend Federn besitzen. Da sind auch die feinen Federn des Unterkleids mitgezählt. Statt Wasser füllen die Vögel lieber viel Luft unter und zwischen die Federn. Die lassen sich dank feinen Zähnchen an den Federästchen miteinander verhaken und gegen aussen schliessen. Zudem kann die Ente eine Reihe von Luftsäcken füllen. Auch ihre Knochen sind sozusagen im Leichtbau erstellt.

Das alles hilft ihr, so elegant über Wasser zu bleiben. Denn mit der statt dem ferngehaltenen Wasser eingebauten Luft verstärkt sie das, was man den Auftrieb nennt. Die Auftriebskraft setzt sich der Gewichtskraft des eintauchenden Gegenstands entgegen und ist so gross wie die Gewichtskraft der vom Gegenstand verdrängten Flüssigkeit.

Wollen Enten nach Nahrung tauchen, müssen sie nur die Luft aus den Federn pressen

Der Auftrieb kommt auch uns zur Hilfe, wenn wir zum Schwimmen luftgefüllte Ringe benutzen oder unsere Lungen mit möglichst viel Luft füllen. So bleiben wir leichter an der Wasseroberfläche. Ein luft­gefüllter Ballon taucht fast nicht ins Wasser ein. Nur mit viel Kraft können wir ihn unter die Oberfläche drücken. Lassen wir ihn dann los, springt er wieder hoch. Ersetzt man die Luft im Ballon mit Wasser, wird er schwer und geht leicht unter. Er lässt sich jetzt ganz einfach unter Wasser bewegen. Sein Gewicht entspricht jetzt jenem der verdrängten Wassermasse. Auch riesige Schiffe bleiben dank dem Auftrieb flott. Sie verdrängen eben auch grosse Mengen von Wasser.

Es kommt also darauf an, möglichst leicht aufs Wasser zu kommen. Das beherrschen die Enten prächtig. Wollen sie nach Nahrung tauchen, können sie die Luft aus ihrem Federkleid pressen, um nun weniger Kraft beim Paddeln gegen den Auftrieb aufwenden zu müssen. Stockenten verstehen es übrigens, nur gerade kopfvoran zur Hälfte einzutauchen. Sie bleiben mit dem Hinterteil über Wasser, wenn sie nach Nahrung suchen. Das sieht ganz lustig aus. Wie sie das mit der eingebauten Luft im Gefieder schaffen, bleibt mir allerdings ein Rätsel.