Nachdem die Fotos jetzt vollständig veröffentlicht sind, zeigt sich ein Mitglied des Grauen Blocks, Christophe Notz, verärgert: «Für die Justiz in einem demokratischen Land ist die Steckbrieffahndung unwürdig.»

Diese eindeutige Aussage teilen nicht alle. Viele BaZ-Leser beglückwünschen die Staatsanwaltschaft für ihr Tun: «Bravo. Endlich. Nur so ist den Chaoten beizukommen.» Ein weiterer hofft, dass diese Methode prophylaktisch wirken könnte. Wiederum andere mahnen, dass die Beschuldigten noch nicht endgültig verurteilt worden seien: «Noch gilt die Unschuldsvermutung. Dies sollte nie vergessen werden.»

Es bleibt abzuwarten, wie die Linksextremen auf die offene Fahndungsmethode der Staatsanwalt reagieren. Denn nachdem die Staatsanwaltschaft vor einigen Wochen die verpixelten Fotos der Gesuchten veröffentlicht hat, reagierten sie prompt: Auf der Internetseite barrikade.info publizierten die Linksextremen unzensierte Aufnahmen von Schweizer Polizisten.

Bei Fahndungsfotos gilt Dreistufenmodell

Laut Staatsanwaltschaft Basel entspricht die Veröffentlichung der Fahndungsfotos dem Vorgehen, das 2013 von der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK) beschlossen wurde. Es handelt sich dabei um das sogenannte Dreistufenmodell: In einem ersten Schritt wird die Veröffentlichung angekündigt. Wenn sich innert einer Woche niemand meldet, so werden die Bilder in einem zweiten Schritt verpixelt veröffentlicht. Meldet sich daraufhin immer noch niemand, so kommen die Fotos unverpixelt ins Netz.

Die öffentliche Fahndung muss dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgen. Voraussetzung dafür ist ein dringender Tatverdacht. Fahndungsfotos dürfen zudem nur dann eingesetzt werden, wenn alle anderen Ermittlungs- und Fahndungsmassnahmen ausgeschöpft sind.

Seit gut zehn Jahren greifen Strafverfolgungsbehörden in der ganzen Schweiz verstärkt zu diesem Mittel. 2013 etwa veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland insgesamt 93 Fahndungsfotos auf ihrer Website, nachdem es rund um den Anlass «Tanz dich frei» zu Straftaten gekommen war. Dieses Jahr griffen Staatsanwaltschaften der Kantone St. Gallen und Bern auf das Dreistufenmodell zurück, um fünf FCZ-Hooligans ausfindig zu machen, die 2018 nach einem verlorenen Gastspiel gewütet hatten. Auch im Kanton Basel-Stadt wurden schon Fussball-Chaoten mit Hilfe von Fahndungsfotos gesucht. Dass die Basler Staatsanwaltschaft dieses Mittel nun auch im Kontext von Demo-Ausschreitungen benutzt, ist ein Novum.