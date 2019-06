Wahr gewordene Glaceträume unter dem Kuppeldach

Acht regionale Eisproduzenten hatten sich angekündigt, sechs waren es schliesslich. Unter ihnen Platzhirsch Gasparini oder der Gitziberghof mit seiner Demeter-Glace.

Den ersten Schleck gibt es aber bei Takoko, der Japanerin, die die Gelatokunst in Italien erlernte und in der Alten Markthalle die Eisdiele Eisuru betreibt. So schmeckt es denn auch: nach italienischer Glacekunst mit fernöstlichen Geschmacksnoten. Ihr aktueller Renner wäre eigentlich die Glace aus schwarzem Sesam, nur ist die leider gerade ausverkauft. Renner eben.

Also lässt Takoko einen durchprobieren, von Ricotta-Bitterorange über Schwarztee und Maracuja bis zu geröstetem Grüntee. Ins Kübelchen schaffen es schliesslich zwei Sorbets: Ananas-Basilikum und Apfel-Shiso. Letzteres ist eine japanische Minzart – der perfekt erfrischende Start in den Glacereigen bei Aussentemperaturen von knapp 30 Grad.

Zum Dahinschmelzen

Ob das Wetter nun ein Vor- oder Nachteil ist, will Organisatorin Ramona Malzacher nicht abwägen. Sie gibt sich zufrieden mit der Premiere und führt zu Gabriella. Gabriella Martin aus Oberwil ist Italienerin, mit einem Akzent, der nach Urlaub klingt, und einer Herzlichkeit, die einen ihr Gelato loben liesse, selbst wenn es ungeniessbar wäre.

Das ist es natürlich nicht, ganz im Gegenteil: Gabriella Gelato Artigianale ist zum Dahinschmelzen – und eine Leckerei fürs gute Gewissen. Denn der Ein-Frau-Betrieb verzichtet auf alles Künstliche, die Milch kommt vom Biohof, und was sie morgens produziert, verkauft sie nachmittags in ihrer kleinen Eisdiele. Vorbehalte gegenüber Standardeissorten haben hier übrigens keine Gültigkeit: Gabriellas Erdbeersorbet könnte fruchtiger nicht sein, und ihr Sorbetto al Cioccolata ist ein wahr gewordener Schokoladentraum.